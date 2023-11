Contergan-Tragödie: Australien entschuldigt sich bei Geschädigten

Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese will sich mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Contergan-Skandal bei den durch das Medikament geschädigten Betroffenen entschuldigen. "Die Contergan-Tragödie ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte unseres Landes und der Welt", sagte Albanese am Montag.

"Die Überlebenden, ihre Familien, Freunde und Betreuer haben viele Jahre mit Mut und Überzeugung für diese Entschuldigung gekämpft. Dieser Moment ist eine längst überfällige nationale Anerkennung für all das, was sie ertragen und wofür sie gekämpft haben". Nach offiziellen Angaben wird Albanese die Entschuldigung am 29. November im Parlament verlesen. Bei der Regierung sind 146 Contergan-Überlebende registriert, die genaue Zahl der Betroffenen ist nicht bekannt.

