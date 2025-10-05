Ahorn: KI-Scherz endet mit Polizeieinsatz

Ein scheinbar harmloser Streich mit unerwarteten Konsequenzen hat im deutschen Ahorn (Landkreis Coburg) einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Eine 24-Jährige wollte ihre Mutter laut Polizei "ein wenig auf den Arm nehmen" und setzte dazu auf Künstliche Intelligenz (KI): Sie fügte einem Videochat einen künstlich generierten Mann hinzu. In der Unterhaltung am Samstag erklärte sie, dass der Fremde in ihrer Wohnung säße, Kaffee trinke und nicht gehen wolle.