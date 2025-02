Die Citigroup hat versehentlich 81 Billionen Dollar (richtig) bzw. 77 Billionen Euro an einen Kunden überwiesen. Eigentlich habe die US-Bank nur 280 Dollar auf das Konto überweisen wollen, berichtete die Financial Times am Freitag unter Berufung auf einen internen Bericht und zwei Insider. Es habe Stunden gedauert, die Transaktion wieder rückgängig zu machen.