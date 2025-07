Ex-Pornostar Cicciolina fordert 10 Mio. Euro Entschädigung von Parlament

Die ehemalige Porno-Darstellerin und Ex-Parlamentarierin in der italienischen Abgeordnetenkammer, Cicciolina, kämpft um ihre Pension. Von der Abgeordnetenkammer in Rom, die 2018 ihre Ruhebezüge gekürzt hatte, fordert sie jetzt eine Entschädigung von zehn Millionen Euro.

Cicciolina bezeichnet die Kürzung als "verheerend" für ihr Leben und argumentierte, dass der Staat "einseitig" in bereits erworbene Ansprüche eingegriffen habe. Die geforderte Summe sei zwar "symbolisch", aber sie kündigte an, sie vollständig für wohltätige Zwecke zu spenden, wie ihr Anwalt Luca Di Carlo berichtete. In einem öffentlichen Statement erklärte sie, mit nur 1.000 Euro im Monat komme sie nicht über die Runden. "Ich habe keine Millioneninvestitionen getätigt. Ich lebte von meiner Arbeit und dieser Pension. Jetzt bin ich wirklich in Schwierigkeiten", klagte die 73-Jährige.