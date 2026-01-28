Schock im Urlaub: Frau will Foto von Schneeleopard machen - attackiert
Zusammenfassung
- In Xinjiang wurde eine Skifahrerin von einem seltenen Schneeleoparden angegriffen und schwer verletzt.
- Die Frau näherte sich dem Tier für eine Aufnahme, woraufhin der Leopard sie attackierte; sie ist nun im Krankenhaus in stabilem Zustand.
- Behörden verstärkten die Sicherheitspatrouillen und mahnen Touristen, Abstand zu Wildtieren zu halten; Schneeleoparden gelten als geschützte und scheue Art.
In der chinesischen Region Xinjiang wurde eine Skifahrerin von einem seltenen Schneeleoparden angegriffen und schwer verletzt. Die Frau musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Warum das Tier die Touristin angegriffen hat, ist unklar.
"Er ist weg"
Die Frau soll auf dem Rückweg zu ihrem Hotel den Schneeleoparden, der laut CNN als eines der am schwersten zu beobachtenden Tiere in freier Wildbahn gilt, entdeckt haben. Sie stieg aus ihrem Fahrzeug aus und näherte sich dem Tier, um eine Aufnahme zu machen. Wie der Fernsehsender CCTV berichtet, soll sich der Schneeleopard plötzlich auf die Frau gestürzt haben.
In den sozialen Medien verbreitete sich rasch ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Skifahrerin regungslos daliegt, während der Leopard neben ihr sitzt. Ein weiterer Clip zeigt, wie die Touristin von zwei Augenzeugen hochgezogen und in Sicherheit gebracht wird. Die Frau hält ihre Hände vor dem Gesicht, der Skihelm ist noch aufgesetzt. Im Video sind auch Stimmen zu hören, die sich vergewissern wollen, ob das Tier sich zurückgezogen hat. "Er ist weg", lautet die Antwort. Aufnahmen zeigen, wie sich der Leopard im tiefen Schnee immer weiter von den Menschen entfernt.
Skifahrerin in stabilem Zustand
Die Skifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich in stabilem Zustand. Aufgrund des Ereignisses wurden die Sicherheitspatrouillen im Skigebiet verstärkt, teilte die Forstbehörde mit. Dennoch werden Touristen ausdrücklich gebeten, sich strikt an die Sicherheitsrichtlinien zu halten und einen sicheren Abstand zu Wildtieren zu wahren, heißt es in einer Mitteilung der Behörden.
In China gelten Schneeleoparden als eine geschützte Tierart, weltweit gibt es 4.000 bis 6.500 von ihnen. Laut World Wildlife Fund (WWF) befinden sich 60 Prozent ihres Lebensraumes in China. Schneeleoparden leben zurückgezogen und sind Einzelgänger, Angriffe auf Menschen sind sehr selten.
Kommentare