In der chinesischen Region Xinjiang wurde eine Skifahrerin von einem seltenen Schneeleoparden angegriffen und schwer verletzt. Die Frau musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Warum das Tier die Touristin angegriffen hat, ist unklar.

"Er ist weg"

Die Frau soll auf dem Rückweg zu ihrem Hotel den Schneeleoparden, der laut CNN als eines der am schwersten zu beobachtenden Tiere in freier Wildbahn gilt, entdeckt haben. Sie stieg aus ihrem Fahrzeug aus und näherte sich dem Tier, um eine Aufnahme zu machen. Wie der Fernsehsender CCTV berichtet, soll sich der Schneeleopard plötzlich auf die Frau gestürzt haben.

In den sozialen Medien verbreitete sich rasch ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Skifahrerin regungslos daliegt, während der Leopard neben ihr sitzt. Ein weiterer Clip zeigt, wie die Touristin von zwei Augenzeugen hochgezogen und in Sicherheit gebracht wird. Die Frau hält ihre Hände vor dem Gesicht, der Skihelm ist noch aufgesetzt. Im Video sind auch Stimmen zu hören, die sich vergewissern wollen, ob das Tier sich zurückgezogen hat. "Er ist weg", lautet die Antwort. Aufnahmen zeigen, wie sich der Leopard im tiefen Schnee immer weiter von den Menschen entfernt.