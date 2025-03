Mann ließ auf der Chinesischen Mauer die Hosen runter: 2 Wochen Haft

Ein japanisches Touristenpaar ist in China zwei Wochen lang festgehalten und anschließend des Landes verwiesen worden, weil der Mann für ein Foto auf der Chinesischen Mauer die Hosen herunterließ .

Das japanische Außenministerium bestätigte entsprechende Berichte lokaler Medien. Demnach habe die japanische Botschaft in China am 3. Jänner mitgeteilt, dass zwei Staatsbürger an der berühmten Sehenswürdigkeit von den örtlichen Behörden festgenommen wurden.