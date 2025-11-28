China: 14-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt

In China ist ein 14-Jähriger wegen vorsätzlicher Tötung an einer gleichaltrigen Mitschülerin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Mittlere Volksgericht der südchinesischen Metropole Shenzhen entzog dem Buben laut Urteil außerdem lebenslang die politischen Rechte. Nach Angaben des Gerichts waren Täter und Opfer Klassenkameraden. Der Bursche hatte sich für die Tat ein Klappmesser besorgt und stach im April auf die Jugendliche mehrfach ein.

Die Schülerin starb trotz Rettungsversuchen. Der Angriff ereignete sich im Eingangsbereich ihres Wohnhauses.