Belästigung verboten: Beliebte Urlaubsinsel führt strenge Regeln ein
Der Gemeinderat der Urlaubsinsel Capri zieht ab sofort neue Saiten auf, eine ganze Reihe strengerer Regeln für Touristen wird eingeführt: Ab der beginnenden Sommersaison werden nur noch organisierte Reisegruppen von maximal 40 Menschen an Land gelassen.
Zudem dürfen Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen keine Lautsprecher mehr bei Führungen durch den Hauptort von Capri benutzen. Stattdessen sollen sie mit den Reisenden über Funkkopfhörer sprechen. Das soll andere Menschen - vor allem Einheimische - in der Umgebung vor Lärm und Belästigung schützen.
Geldstrafen drohen
In der Hochsaison erreichten die Besucherströme im Schnitt geschätzt bis zu 50.000 Menschen pro Tag. Auf der Insel leben gerade einmal etwa 13.000 Einwohner. Besonders im Sommer kam es bisher regelmäßig zu Überfüllung an Häfen, Aussichtspunkten und historischen Sehenswürdigkeiten.
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