Belästigung verboten: Beliebte Urlaubsinsel führt strenge Regeln ein

Der Gemeinderat der Urlaubsinsel Capri zieht ab sofort neue Saiten auf, eine ganze Reihe strengerer Regeln für Touristen wird eingeführt: Ab der beginnenden Sommersaison werden nur noch organisierte Reisegruppen von maximal 40 Menschen an Land gelassen.

Zudem dürfen Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen keine Lautsprecher mehr bei Führungen durch den Hauptort von Capri benutzen. Stattdessen sollen sie mit den Reisenden über Funkkopfhörer sprechen. Das soll andere Menschen - vor allem Einheimische - in der Umgebung vor Lärm und Belästigung schützen.

Player: videoCapri führt Obergrenze für TourDie Reiseleiter dürfen sich zudem künftig nur noch durch ein unauffälliges Schild als Guide kennzeichnen - statt etwa mit Regenschirmen oder an Stöcken befestigten Tüchern auf sich aufmerksam zu machen.

Geldstrafen drohen