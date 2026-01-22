Nach Canyoning saß sie im Rollstuhl: Frau fordert 650.000 Euro

Eine junge Frau ist nach einer Canyoning-Tour querschnittgelähmt. Nun klagt sie vor dem Landgericht Traunstein in Bayern auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 650.000 Euro. Die Tour für Einsteiger war ein Geschenk ihres Ehemannes, wie eine Gerichtssprecherin nach dem Prozessauftakt berichtete. Im Sommer 2022 starten demnach die inzwischen 32 Jahre alte Frau und ihr Mann mit einem Guide zu der Tour in der Almbachklamm im österreichischen Grenzgebiet.

Gegen Ende der Tour habe es die Gelegenheit zu einem Sprung aus acht oder elf Metern Höhe gegeben. Der Sprung hätte nach Angaben des Gerichts umgangen werden können. Nach einigem Zögern sprang die Frau aber doch. Einem Passauer Neue Presse-Bericht zufolge spürte sie beim Aufkommen einen doppelten Schlag - danach habe sie die Beine nicht mehr bewegen können. Mit einem Hubschrauber wurde sie in eine Klinik geflogen. Seither sitzt sie im Rollstuhl.