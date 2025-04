Nur für Frauen: Dieses Schloss erlebt einen Buchungsansturm

Eine solche bietet Philippa Girling seit drei Jahren an: Sie ist die Gründerin von Camp Château, einem Sommercamp in Frankreich, das sich ausschließlich an Frauen richtet.

Wer hier Urlaub macht, nächtigt entweder im Schloss Beduér aus dem 13. Jahrhundert oder in einem Glamping-Zelt. Das Schloss liegt im Süden Frankreichs, in der Region Okzitanien, wo Gästinnen an Sportaktivitäten teilnehmen oder verschiedene Workshops besuchen können.

Einen Haken gibt es allerdings: die lange Warteliste. Für den Sommer 2025 umfasst sie bereits 11.000 Namen, wie Euronews Travel berichtet. "Zunächst war ich begeistert, doch dann tat es mir leid für die Leute auf der Warteliste, die nie kommen können – es würde 20 Jahre dauern, bis sie abgearbeitet ist", so Philippa Girling gegenüber Euronews Travel.