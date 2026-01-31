Bus kracht in München gegen Mauer – 13-jähriges Mädchen stirbt
Sechs Menschen verletzt, vier davon schwer – möglicherweise gesundheitliches Problem des Lenkers.
Bei einem schweren Busunfall in München ist am Samstag ein 13-jähriges Mädchen gestorben. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter vier Menschen schwer - zu ihnen zählt auch der Busfahrer. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering im Osten Hauptstadt des süddeutschen Bundeslands Bayern gegen die Mauer eines Gebäudes gefahren.
Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.
Busunfall in München: Polizei ermittelt
Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte.
Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen.
