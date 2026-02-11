Ein Bus, der als Schienenersatzverkehr im Auftrag der Deutschen Bahn unterwegs war, hat sich in Solingen in einer Sackgasse festgefahren. Dort sitzt der Gelenkbus seit mehr als zehn Stunden fest und muss laut einem Polizeisprecher abgeschleppt werden.

Bus steckt fest: Anrainer können nicht mit Autos fahren

Der Fahrer sei falsch abgebogen. Er landete gegen Mitternacht in der kleinen Straße Kohlfurth, die als Sackgasse endet und neben der größeren Kohlfurther Straße liegt. Der Bus touchierte bei seinem Fahrmanöver ein Haus. Die Feuerwehr sei ausgerückt und die Polizei sichere ab, so der Polizeisprecher. Ein Abschleppunternehmen sei vor Ort.