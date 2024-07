"Beware Horses may bite": Touristin von King's Guard-Pferd gebissen

Fast liegt einem die geflügelte Abkürzung "SSKM" auf den Lippen. Das Kürzel steht für "Selbst schuld, kein Mitleid" und passt fast schmerzlich gut auf die Erfahrung, die eine Touristin in London machen musste. Trotz eines großen Warnschilds mit der Beschriftung "Beware Horses may kick or bite. Don't touch the reins. Thank You" am Eingang des Houshold of Cavalry Museum in London, ließ es sich die Touristin nicht nehmen und kam einem der Pferde der King's Guard zu nahe.