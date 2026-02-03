Bub (13) nach BMX-Unfall ins Krankenhaus eingeliefert – tot

Ein 13-jähriger Bub aus Hobart (Indiana) ist nach einem Fahrradunfall verstorben. Der Unfall ereignete sich am 31. Jänner auf einer BMX-Strecke, wo sich der Junge schwer verletzt hatte. Der Teenager wurde ins Krankenhaus eingeliefert, doch verstarb kurz darauf an seinen Verletzungen.

BMX-Community verabschiedet sich Oliver Ball-Reed hatte eine große Vorliebe für das Fahren von BMX-Bikes und war auch regelmäßig in der Fahrradcommunity von engagierten Fahrern und Fahrerinnen involviert. Auf Facebook veröffentlichte die Organisation Steel Wheels BMX, bei der Ball-Reed bekannt war, ein Statement: "Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Eltern, Mary und Phil, sowie an seinen jüngeren Bruder Ellis, mit dem er die letzten acht Jahre an der Seite gefahren ist. Wir sind alle von dieser schrecklichen Tragödie überwältigt und werden alles tun, was wir können, um Olivers Familie bei diesem plötzlichen und schockierenden Verlust zu unterstützen."

Keine Informationen zum Unfall bekannt Auch die BMX-Strecke Fort Wayne BMX, wo sich der Unfall ereignet hatte, teilte ein Statement auf Facebook: "Wenn Sie in den letzten Jahren an der Indiana State Series teilgenommen haben, kennen Sie sicherlich den Namen Oliver. Er war auf der Rennstrecke stets ein ernstzunehmender Gegner und auch außerhalb der Rennstrecke ein guter Freund seiner Konkurrenten. Wir werden ihn sehr vermissen."