Wieder Schüsse in Brüssel: Dritte Gewalttat in 24 Stunden

Am Donnerstag ist ein Mann gegen 3.30 Uhr nach Schüssen bei einer Metrostation in Brüssel lebensgefährlich verletzt worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Zustand des Mannes sei inzwischen stabil. Erst am Mittwoch waren in der belgischen Hauptstadt offiziellen Angaben zufolge in der Metrostation Clémenceau Schüsse gefallen, Vermummte waren, offenbar mit Sturmgewehren bewaffnet, von Überwachungskameras gefilmt worden.