Schüsse in Brüsseler U-Bahn-Station: Polizei fahndet nach Verdächtigen

Nach Schüssen in einer U-Bahn-Station in Brüssel fahndet die belgische Polizei Medienberichten zufolge nach bewaffneten Männern.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen laut BBC mindestens zwei maskierte Männer mit Kalaschnikow-Gewehren in einer U-Bahn-Station nahe des Bahnhofs Clémenceau in der belgischen Hauptstadt. Der Schusswechsel soll sich am frühen Mittwoch gegen 6:15 Uhr Ortszeit ereignet haben.