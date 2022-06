Britischer Premier Johnson wurde operiert

Der britische Premier Boris Johnson hat sich in einem Londoner Krankenhaus unter Narkose einer Operation an den Nebenhöhlen unterzogen. Der „sehr kleine Routineeingriff“ habe am frühen Montagmorgen stattgefunden, sagte ein Downing-Street-Sprecher am Mittag. Wenige Stunden später sei Johnson bereits wieder in seinem Amtssitz gewesen.

Die Frage, wie es dem Premier gehe, konnte der Sprecher in einem Briefing auf Nachfrage von Journalisten zunächst nicht beantworten, da er eigenen Angaben zufolge nach dem Eingriff noch nicht mit Johnson gesprochen hatte. Von seinem Zustand hänge auch ab, wann Johnson weiter arbeiten werde, hieß es. Planmäßig wollte der 58-Jährige am Dienstag wie üblich eine Kabinettssitzung leiten.