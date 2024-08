102-Jährige feierte Geburtstag mit Fallschirmsprung

Mit einem Fallschirmsprung hat eine Britin ihren 102. Geburtstag gefeiert. Manette Baillie sprang am Sonntag in zwei Kilometern Höhe mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Sie habe ein bisschen Angst gehabt und "ganz fest die Augen geschlossen", gestand die alte Dame nach ihrer Landung dem Sender BBC.

Mit ihrem Sprung will Baillie anderen Senioren Mut machen, aktiv zu bleiben. "Ich habe so viel Glück, in Form und gesund zu sein, dass ich etwas daraus machen muss", sagte sie. "Ich wünsche mir einfach, dass die Leute auf nichts verzichten, wenn sie auf die 80 oder die 90 zugehen."