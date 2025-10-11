Braut erwischte Bräutigam während Hochzeitsfeier in flagranti

Auf der italienischen Insel Sardinien ist eine Hochzeit anders zu Ende gegangen als geplant: Die Braut erwischte ihren frisch angetrauten Mann laut Bericht der Lokalzeitung La Nuova Sardegna am Samstag noch während der laufenden Feier mit einer anderen Frau - und zwar in dem Bett, in dem eigentlich die Hochzeitsnacht stattfinden sollte.

Der Zeitung zufolge handelte es sich dabei um eine nahe Verwandte. Das große Fest mit etwa 200 Gästen sei dann schnell vorbei gewesen. Das Paar - sie etwa 40 Jahre alt, er Anfang 30 - hatte nach der Vermählung ein Hotel an der Riviera del Corallo an der Westküste der Insel angemietet. Anfangs sei mit großem Buffet und Tanz ausgelassen gefeiert worden, bis die Frau kurz vor Mitternacht ihren Ehemann vermisst habe, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Augenzeugen. Auf alle Anrufe habe er nicht geantwortet. Zwischenzeitlich sei sogar ein Notfall befürchtet worden.

"Es sah aus wie eine Kinokomödie - nur echt" Schließlich sei der Frau die Vermutung gekommen, dass er sich für einen Moment in das für die Hochzeitsnacht festlich geschmückte Hotelzimmer zurückgezogen haben könnte. Daraufhin habe sie mit einigen Verwandten und Hotelangestellten dort nachgesehen: Der Mann lag dort tatsächlich im Bett - aber keineswegs allein. Der Zeitung zufolge handelt es sich dabei um eine Schwester oder Cousine der Braut. Beim Versuch, sich den Ehering vom Finger zu reißen, habe sich die Frau dann auch noch leicht verletzt.