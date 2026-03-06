Welt

Pflegeheim in Brasilien eingestürzt: 8 Tote

Acht weitere Menschen konnten lebend geborgen werden. Unter den Überlebenden ist auch ein zweijähriger Bub.
06.03.2026, 08:54

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rettung Rettungsauto Österreich

Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag (Ortszeit) nach vier Vermissten, die unter den Trümmern in der südbrasilianischen Stadt Belo Horizonte vermutet wurden. 

Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren nach Feuerwehrangaben 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude, in dem sich auch Wohnungen und eine Schönheitsklinik befanden.

4 Stunden von Lawine begraben: Frau findet Skifahrer durch Handy-App

Acht Menschen konnten lebend geborgen werden, darunter ein zwei Jahre alter Bub. Neun weitere konnten sich selbst oder mit Hilfe von Nachbarn retten. Zur Einsturzursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Nach Angaben der Feuerwehr verfügte das Gebäude über alle nötigen Genehmigungen.

Meldungen aus aller Welt lesen Sie hier
Brasilien
Agenturen  | 

Kommentare