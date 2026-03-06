Pflegeheim in Brasilien eingestürzt: 8 Tote

Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag (Ortszeit) nach vier Vermissten, die unter den Trümmern in der südbrasilianischen Stadt Belo Horizonte vermutet wurden.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren nach Feuerwehrangaben 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude, in dem sich auch Wohnungen und eine Schönheitsklinik befanden.