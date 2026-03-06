Pflegeheim in Brasilien eingestürzt: 8 Tote
Acht weitere Menschen konnten lebend geborgen werden. Unter den Überlebenden ist auch ein zweijähriger Bub.
Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag (Ortszeit) nach vier Vermissten, die unter den Trümmern in der südbrasilianischen Stadt Belo Horizonte vermutet wurden.
Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren nach Feuerwehrangaben 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude, in dem sich auch Wohnungen und eine Schönheitsklinik befanden.
Acht Menschen konnten lebend geborgen werden, darunter ein zwei Jahre alter Bub. Neun weitere konnten sich selbst oder mit Hilfe von Nachbarn retten. Zur Einsturzursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Nach Angaben der Feuerwehr verfügte das Gebäude über alle nötigen Genehmigungen.
