Brasilien: Diebe stahlen acht Kunstwerke von Matisse aus Bibliothek

Diebe haben acht Kunstwerke von Henri Matisse aus einer Bibliothek in Brasilien gestohlen.

Die Täter drangen am Sonntag in die Bibliothek in São Paulo ein, überwältigten eine Wärterin und ein Besucherpaar und entkamen mit acht Matisse-Bildern sowie fünf Werken des brasilianischen Künstlers Candido Portinari, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden Täter hätten ihre Beute aus einer Glasvitrine geholt und in einen Sack gestopft, bevor sie durch den Haupteingang entkamen.