Brand in Neapel: Historisches Theater zerstört

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Stadtkern von Neapel ist am Dienstag ein schwerer Brand ausgebrochen, der auch das historische Theater Sannazaro in der zentralen Straße Via Chiaia erfasst hat. Die Flammen breiteten sich schnell aus und beschädigten einen großen Teil des Gebäudes. Die Kuppel des Theaters wurde vollständig zerstört. Medienberichten zufolge erlitten mindestens vier Anrainer Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bewohner schilderten, dass die Luft bereits seit etwa 5 Uhr morgens kaum noch atembar gewesen sei. Einige Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Vermutet wird, dass ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Theater wurde 1847 erbaut Das Theater, das 1847 erbaut wurde und größtenteils aus Holz besteht, gilt als bedeutende Kulturstätte Neapels und als traditionsreiches Produktionszentrum für Theaterkunst. Die Theatermanagerin Lara Sansone, die das Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann Sasà Vanorio leitet, brach in Tränen aus, als sie das Ausmaß des Schadens sah.