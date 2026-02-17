Welt

Brand in Neapel: Historisches Theater zerstört

Das im Jahr 1847 erbaute Theater Sannazaro, eine bedeutende Kulturstätte Neapels, wurde größtenteils durch die Flammen zerstört. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.
17.02.2026, 10:59

Zusammenfassung

  • Schwerer Brand zerstört das historische Theater Sannazaro in Neapel, Kuppel eingestürzt, mehrere Anrainer mit Rauchvergiftung.
  • Brandursache noch unklar, Kurzschluss oder Brandstiftung werden vermutet, einige Bewohner mussten Wohnungen verlassen.
  • Das 1847 erbaute Theater gilt als bedeutende Kulturstätte und Symbol für die kulturelle Identität Neapels.

Im Stadtkern von Neapel ist am Dienstag ein schwerer Brand ausgebrochen, der auch das historische Theater Sannazaro in der zentralen Straße Via Chiaia erfasst hat. Die Flammen breiteten sich schnell aus und beschädigten einen großen Teil des Gebäudes. Die Kuppel des Theaters wurde vollständig zerstört. Medienberichten zufolge erlitten mindestens vier Anrainer Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Bewohner schilderten, dass die Luft bereits seit etwa 5 Uhr morgens kaum noch atembar gewesen sei. Einige Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Vermutet wird, dass ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Theater wurde 1847 erbaut

Das Theater, das 1847 erbaut wurde und größtenteils aus Holz besteht, gilt als bedeutende Kulturstätte Neapels und als traditionsreiches Produktionszentrum für Theaterkunst. 

Die Theatermanagerin Lara Sansone, die das Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann Sasà Vanorio leitet, brach in Tränen aus, als sie das Ausmaß des Schadens sah.

Das Teatro Sannazaro ist eines der traditionsreichsten Theater in Neapel. Es wurde nach dem Renaissance-Dichter Jacopo Sannazaro benannt. Im Laufe seiner Geschichte entwickelte es sich zu einem bedeutenden Zentrum des neapolitanischen Theaters und spielte eine wichtige Rolle für die kulturelle Identität der Stadt. 

Das Teatro Sannazaro steht für klassisches und modernes neapolitanisches Theater, für Komödien, Musikstücke und die Pflege regionaler Schauspielkunst. Bis heute gilt es als kulturelles Symbol Neapels und als wichtiger Bestandteil der traditionsreichen Theaterlandschaft der Stadt.

