Brand in Wohnhaus: Paar und ihr Sohn gestorben, 50 Menschen evakuiert

Bei einem Brand in einem vierstöckigen Wohnhaus in Cornaredo bei Mailand sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Carabinieri handelt es sich bei den Opfern um ein Ehepaar im Alter von 88 und 82 Jahren sowie um deren 55-jährigen Sohn.

Insgesamt wurden 50 Personen aus dem Gebäude evakuiert. 19 Menschen wurden medizinisch behandelt, acht von ihnen ins Krankenhaus gebracht - vor allem wegen Rauchgasinhalationen.

Schwerverletzte gab es nach Angaben der Rettungskräfte nicht. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch bereits wieder verlassen. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit untersucht.