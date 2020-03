Bootsunglück überschattet Besuch von niederländischem Königspaar

Auf einem Boot waren demnach Parkranger, auf dem anderen Garde-Mitglieder des indonesischen Präsidenten. Unter den sieben Toten war dem Sprecher der Rettungskräfte zufolge der örtliche Militärchef.

Willem-Alexander (52) und Maxima (48) waren am Montag in Indonesien eingetroffen. Ein Besuch in Palangkaraya stand am Mittwoch auf dem Programm. Dort wollte sich das Paar über den Schutz des Regenwaldes informieren.

Indonesien war mehr als 300 Jahre unter niederländischer Kolonialherrschaft. Seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1945 ist der muslimisch geprägte Inselstaat eine Präsidialrepublik.