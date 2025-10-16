Scherz mit Folgen: Mann nach "Bomben"-Witz von Flug ausgeschlossen

Eine falsche Angabe zum Inhalt seines Thermobechers hatte ernsthafte Konsequenzen für einen Passagier am Frankfurter Flughafen.

Bei der Sicherheitskontrolle war am Montag ein mitgeführter Thermobecher des 43-Jährigen positiv auf Sprengstoff getestet worden, wie die Bundespolizei berichtete. Beamte hätten daraufhin den Mann und dessen Becher kontrolliert. Auf Nachfrage was sich in dem Becher befände, habe der Besitzer geantwortet: „eine Bombe“.