Europäische Fluggesellschaft ist pleite: Betrieb eingestellt

Die Regionalfluglinie Blue Islands ist pleite und streicht alle Flüge. Jahrelang war die Airline Lebensader zwischen den Kanalinseln Jersey und Guernsey und Flughäfen wie Southampton, Bristol oder Exeter in Großbritannien gewesen. Nun teilt das Unternehmen in einem Statement mit, den Flugverkehr nach 26 Jahren eingestellt zu haben.

Wie es zu der Insolvenz kam Dem vorausgegangen waren Verhandlungen mit der Regierung von Jersey. Im Gespräch waren mögliche Finanzierungshilfen. Allerdings zahlte die Regierung nur 1,5 Millionen von den versprochenen 8,5 Millionen Pfund (rund 9,8 Millionen Euro). In der Woche vor der Insolvenz hatte Blue Islands sogar noch 136 Flüge mit insgesamt 9200 Sitzplätzen durchgeführt. Doch jetzt kann die Insolvenz nicht mehr verhindert werden.

Was Passagiere jetzt wissen müssen Auf den beiden Inseln Jersey und Guernsey leben zusammen über 150.000 Menschen. Für viele sind die kurzen Flüge rüber ins Vereinigte Königreich fester Bestandteil des Alltags: Arbeitspendler, medizinische Termine, Tourismus, Fracht. Mit Blue Islands verlieren die Kanalinseln nun ihren wichtigsten Carrier.