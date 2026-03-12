Der etwa zwei Jahre alte und rund fünf Kilogramm schwere Rotfuchs scheine bei gutem Gesundheitszustand zu sein, teilte der Zoo in der New Yorker Bronx mit. In den Zoo wurde das männliche Tier gebracht, nachdem es Mitte Februar im Hafen der Millionenmetropole entdeckt worden war.

Fuchs in Zoo untergebracht

Wie der Fuchs Anfang Februar im Hafen von Southampton an der Südküste Englands auf das Schiff gelangte, das Autos in die USA transportierte, war zunächst nicht klar. Das Tier soll nun zunächst im Zoo in der Bronx bleiben und weiter untersucht werden, bis ein "angemessenes langfristiges Zuhause" für ihn gefunden worden sei.