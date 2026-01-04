Billiges Olivenöl aus Tunesien setzt Italiens Produzenten unter Druck

Italiens Olivenölproduzenten schlagen Alarm wegen steigender Importe aus Tunesien. Nach Angaben italienischer Bauernverbände und Branchenorganisationen droht durch günstige Einfuhren ein weiterer Preisverfall, der die wirtschaftliche Existenz vieler Betriebe gefährden könnte.

Hintergrund ist ein anhaltender Überschuss an tunesischem Olivenöl, der infolge hoher Ernten und niedriger Produktionskosten zu stark sinkenden Preisen geführt hat.

Dieses Öl werde zunehmend auf den europäischen Markt gedrückt und setze damit auch die italienischen Erzeuger unter Druck, heißt es aus Verbandskreisen. Die Entwicklung könnte sich nach Einschätzung der Organisationen weiter verschärfen.