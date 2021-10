Bill Clinton soll am Sonntag aus Krankenhaus entlassen werden

Wegen einer Infektion muss der frühere US-Präsident Bill Clinton eine weitere Nacht im Krankenhaus verbringen. Clinton werde in der Klinik mit Antibiotika behandelt, erklärte sein Sprecher Angel Urena am Samstag (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter. Nach derzeitigem Stand werde mit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am Sonntag gerechnet.

Clinton sei "sehr guter Dinge" und habe Zeit mit seiner Familie verbracht sowie Kontakt zu Freunden gehabt, erklärte Urena. Außerdem habe der 75-jährige Ex-Präsident vom Krankenbett aus American-Football-Spiele von College-Mannschaften verfolgt.