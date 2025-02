Hopfen und Malz verloren: Diebe stahlen über 100 Fässer Bier

Vor einer Karnevalsfeier haben Unbekannte im nordrhein-westfälischen Hilden mehr als hundert Fässer Bier gestohlen. Die Diebe brachen in der Nacht auf Donnerstag zwei Kühlwagen an der Hildener Stadthalle auf, wie die Polizei in Mettmann am Freitag mitteilte. In den Fahrzeugen lagerten demnach mehrere hundert Liter Kölsch und Alt für die Karnevalsfeier.