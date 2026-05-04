Es klingt wie eine Szene aus einer Komödie, doch dieser Vorfall hat sich im deutschen Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) tatsächlich zugetragen: Als ein betrunkener Mann in der Nacht auf den 1. Mai in eine fremde Wohnung betrat und sich dort im Wohnzimmer schlafen legte. Die Katze der 61-jährigen Besitzerin soll ihm Zugang verschafft haben.

Katze soll Tür geöffnet haben Laut Märkische Allgemeine soll das Haustier der Wohnungsbesitzerin dem 22-Jährigen die Tür geöffnet haben, wodurch der Mann eintreten konnte. Als die 61-Jährige den ungewöhnlichen Gast entdeckte, rief sie die Polizei. Zuvor habe sie versucht, den Betrunkenen aufzuwecken, doch dieser soll sich die Decke über den Kopf gezogen und weitergeschlafen haben.