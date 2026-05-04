Katze war schuld: Betrunkener (22) schläft in fremder Wohnung ein
Es klingt wie eine Szene aus einer Komödie, doch dieser Vorfall hat sich im deutschen Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) tatsächlich zugetragen: Als ein betrunkener Mann in der Nacht auf den 1. Mai in eine fremde Wohnung betrat und sich dort im Wohnzimmer schlafen legte. Die Katze der 61-jährigen Besitzerin soll ihm Zugang verschafft haben.
Katze soll Tür geöffnet haben
Laut Märkische Allgemeine soll das Haustier der Wohnungsbesitzerin dem 22-Jährigen die Tür geöffnet haben, wodurch der Mann eintreten konnte. Als die 61-Jährige den ungewöhnlichen Gast entdeckte, rief sie die Polizei. Zuvor habe sie versucht, den Betrunkenen aufzuwecken, doch dieser soll sich die Decke über den Kopf gezogen und weitergeschlafen haben.
Betrunkener wies 1,6 Promille Atemalkohol auf
Die Beamten schafften es daraufhin, den 22-Jährigen aufzuwecken, der nach einem Test immer noch 1,6 Promille Atemalkohol aufwies. Der ungebetene Gast soll sich bei der Wohnungstür geirrt haben, weshalb er auf dem falschen Sofa nächtigte. Der Mann wurde von den Beamten abgeführt und von seiner Mutter abgeholt. Zurzeit wird gegen den 22-Jährigen wegen Hausfriedensbruch ermittelt.
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