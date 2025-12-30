Berlin: Sterbender Mann zu Weihnachten in U-Bahnhof bestohlen

Ein sterbender oder bereits toter Mann ist zu Weihnachten in einem Berliner U-Bahnhof bestohlen worden.

Polizei und Sanitäter seien in der Nacht auf den zweiten Weihnachtstag in den Bahnhof Hermannplatz in Neukölln alarmiert worden, weil ein lebloser Mann auf einer Bank zusammengebrochen war, sagte ein Polizeisprecher. Vergeblich versuchten die Polizisten und Sanitäter eine Wiederbelebung. Schließlich stellte ein Notarzt den Tod des 65-Jährigen fest.