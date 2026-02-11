Kurios: Diebe waren mit Kinderwagen voller Geldmünzen unterwegs

Polizisten haben in Berlin-Marienfelde (Deutschland) eine mutmaßliche Diebesgruppe gestellt, die mit einem Kinderwagen voller Geldmünzen unterwegs gewesen ist. Sie soll zuvor mehrere Spielautomaten aufgebrochen haben, wie die Polizei bei WhatsApp mitteilte.

Nach den Angaben war ein Mann, nach dem mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wird, mit einer Frau und zwei Kindern am Montagabend unterwegs. Sie fielen Zivilbeamten der Polizei auf.

Münzen auch unter Kleidung der Kinder versteckt

Neben den Münzen in dem Kinderwagen stellten die Polizisten weitere in der Kleidung der Kinder fest, wie es hieß. Zudem stießen die Beamten auf gefälschte Ausweise, ein Pfefferspray und zwei Schraubenzieher.

„Unsere Kollegen hatten dann die tolle Aufgabe, das Geld zu zählen“, hieß es von der Polizei. Welche Summe sichergestellt wurde, gab die Polizei noch nicht an, nannte aber als Mindestsumme 2.842 Euro.