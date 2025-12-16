Mann griff Joggerin in den Schritt - sie nahm ihn fest

Ein Mann hat in der bayerischen Großstadt Fürth einer Polizistin in Zivil beim Joggen in den Schritt gegriffen - und ist von ihr direkt festgenommen worden. Die 30 Jahre alte Beamtin habe einen Notruf abgesetzt, dem gleichaltrigen Mann die Festnahme erklärt und ihn an eine Streife übergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Kein Fluchtversuch nach Griff in den Schritt

Der Mann hatte sich demnach der joggenden Polizistin am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in den Weg gestellt und sie unvermittelt angegriffen.