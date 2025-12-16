Welt

Mann griff Joggerin in den Schritt - sie nahm ihn fest

Symbolbild: Eine Joggerin im Schlosspark Schönbrunn
Ein Mann hat in der deutschen Stadt Fürth einer Joggerin in den Schritt gegriffen. Was er nicht wusste: Er geriet an eine Polizistin in Zivil.
16.12.25, 12:27
Ein Mann hat in der bayerischen Großstadt Fürth einer Polizistin in Zivil beim Joggen in den Schritt gegriffen - und ist von ihr direkt festgenommen worden. Die 30 Jahre alte Beamtin habe einen Notruf abgesetzt, dem gleichaltrigen Mann die Festnahme erklärt und ihn an eine Streife übergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. 

Kein Fluchtversuch nach Griff in den Schritt

Der Mann hatte sich demnach der joggenden Polizistin am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in den Weg gestellt und sie unvermittelt angegriffen.

Als sich herausstellte, dass er an eine Polizeibeamtin geraten war, habe der Mann keinen Fluchtversuch mehr unternommen, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den 30-Jährigen werde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Die Beamten prüfen dabei auch, ob er für zwei ähnliche Fälle kurz zuvor in Nürnberg verantwortlich sein könnte.

Agenturen, pres  | 

