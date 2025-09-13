Vom Ladendieb zum Krankenhauspatient: 44-Jähriger betrinkt sich bewusstlos

Während ein Ladenbesitzer mit einem mutmaßlichen Dieb auf die Polizei gewartet hat, soll sich der Mann bis zur Bewusstlosigkeit betrunken haben.

Der 44-Jährige habe am Freitagvormittag in Partenstein (süddeutsches Bundesland Bayern) eine nicht bezahlte Weinflasche ausgetrunken, ohne abzusetzen, teilte die Polizei mit. Danach lag er für mehrere Stunden bewusstlos auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Samstag früh wachter er wieder auf.