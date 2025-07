Bayern: Heuer schon 14 Greifvögel vergiftet

Unbekannte legten die Köder aus. Das EU-weit verbotene Nervengift Carbofuran sei das am häufigsten nachgewiesene Gift, sagt Meier. Es war früher als Insektizid eingesetzt. Besonders häufig betroffen seien Mäusebussarde als häufigste heimische Greifvögel. Beim Rotmilan - ebenfalls Aasfresser und somit anfällig für Giftköder - sei Deutschland in besonderer Verantwortung, da über die Hälfte des Weltbestands hierzulande brüte.

Schwierige Tätersuche

Täter sind schwierig zu finden. "In Bayern ist uns kein Fall einer Verurteilung eines Täters in einem Vergiftungsfall bekannt", sagt Meier. In wenigen Fällen seien Tatverdächtige ermittelt worden, die Verfahren aber mangels Beweisen eingestellt worden. Die Naturschützer vermuten - auch aus Erkenntnissen in anderen Bundes- und EU-Ländern - zwei Täterkreise. "Zum einen ist davon auszugehen, dass es in der Jägerschaft leider ein paar wenige schwarze Schafe gibt, welche ein Konkurrenzempfinden gegenüber den Greifvögeln haben", sagt Meier. Denn die Vögel jagen kleineres Wild wie Fasane oder Hasen.