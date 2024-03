"Kleine Strolche": Burschen (11, 12, 16) sollen Bank in Texas ausgeraubt haben

Wie das Büro der US-Bundespolizei in Houston im Onlinedienst X erklärte, wurden die drei vom FBI als "kleine Strolche" bezeichneten mutmaßlichen Bankräuber des "Raubüberfalls mit Bedrohung" beschuldigt. Die Minderjährigen, deren Namen aufgrund ihres Alters nicht veröffentlicht wurden, waren demnach am Dienstag in Gewahrsam genommen worden.