Nach Keulungs-Beschluss: Kadaver einer Bärin in Wald gefunden

Im Wald von Caldes im Trentiner Val di Sole ist der Kadaver einer Bärin gefunden worden. Entdeckt wurde das Tier von einer Gruppe Wanderer, wie Medien am Freitag berichteten.

Laut italienischer Forstbehörden handelt es sich um ein erwachsenes Exemplar. Die Todesursache soll nun untersucht werden. In der Gegend war im April 2023 ein 26-jähriger Jogger von der Problembärin JJ4 angegriffen und getötet worden.