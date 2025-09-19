Nach Keulungs-Beschluss: Kadaver einer Bärin in Wald gefunden
Im Wald von Caldes im Trentiner Val di Sole ist der Kadaver einer Bärin gefunden worden. Entdeckt wurde das Tier von einer Gruppe Wanderer, wie Medien am Freitag berichteten.
Laut italienischer Forstbehörden handelt es sich um ein erwachsenes Exemplar. Die Todesursache soll nun untersucht werden. In der Gegend war im April 2023 ein 26-jähriger Jogger von der Problembärin JJ4 angegriffen und getötet worden.
Eindämmung der Bärenpopulation
Das Trentino hatte zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, der die Ausbreitung der Bärenpopulation eindämmen soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten. Die Zahl der Bären im Trentino beläuft sich laut Schätzung auf über 100. Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Keulung problematischer Exemplare anzuordnen.
