In Japan ist ein Tourist aus Spanien bei einem Bärenangriff leicht verletzt worden. Der 44-Jährige sei von hinten angegriffen worden, als er am Sonntag in dem bei Touristen beliebten Dorf Shirakawa-go auf dem Weg zu einer Bushaltestelle war, teilte der örtliche Beamte Kazunari Takashima am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Der Tourist habe eine Kratzwunde am rechten Arm erlitten. Er sei nach dem Angriff zu einer nahe gelegenen Touristeninformation gegangen und habe einen Krankenwagen angefordert, erklärte Takashima weiter. Der Spanier habe noch am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden können, fügte der Beamte hinzu.

Bei dem Bären handelt es sich seinen Angaben zufolge vermutlich um einen etwa einen Meter großen, noch jungen Schwarzbären. Nach dem Vorfall wurden die Wanderwege in der Umgebung es Dorfes gesperrt, Beamte und Polizisten patrouillierten. Das historische Dorf Shirakawa-go auf der Hauptinsel Honshu ist für seine Häuser mit steilen, strohgedeckten Dächern bekannt und zählt zum UNESCO-Welterbe. Tödlicher Vorfall vor einer Woche Erst in der vergangenen Woche war im Norden Japans eine Frau beim Pilzesammeln von einem Bären angegriffen und getötet worden. Eine weitere Frau wird weiterhin vermisst. Dem Sender NHK zufolge gab es in Japan von April bis August schon fünf Bärenangriffe mit tödlichem Ausgang. 69 Menschen wurden demnach zudem von Bären verletzt.