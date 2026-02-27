Vermisste Backpackerin: Überreste nach drei Jahren identifiziert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Fast drei Jahre nach dem Verschwinden einer belgischen Backpackerin auf der australischen Insel Tasmanien hat die Polizei menschliche Überreste "vorläufig" als die der damals 31-Jährigen identifiziert. Untersuchungen von Experten hätten überzeugende Hinweise geliefert, dass es sich um die Vermisste handle, sagte Polizeisprecher Nathan Johnston. Die Familie der jungen Frau teilte mit, nach "fast drei Jahren endlosen Wartens" gebe es endlich Gewissheit. Die Bestätigung - unter anderem mittels DNA-Tests und zahnmedizinischer Gutachten - bringe zwar grossen Schmerz, aber auch Erleichterung, schrieb ihre Schwester in sozialen Netzwerken. Nun könne Celine "in Frieden ruhen". Gleichzeitig dankte die Schwester allen Beteiligten für ihre unermüdliche Suche.

Celine Cremer war im Juni 2023 bei einer Wanderung zu den Philosopher Falls im abgelegenen Nordwesten Tasmaniens verschwunden. Ihr Mietwagen war damals am Ausgangspunkt des Wanderwegs entdeckt worden, von ihr selbst fehlte jede Spur. Hatte die Vermisste sich im Busch verirrt? Rettungskräfte suchten tagelang unter schwierigen Bedingungen nach der allein reisenden Touristin - vergeblich. Dichte Vegetation, unwegsames Gelände und wechselhaftes Wetter erschwerten den Einsatz. Schon kurz nach ihrem Verschwinden hatten Ermittler befürchtet, dass die Frau sich in der Wildnis verirrt haben könnte. Experten warnten, dass selbst erfahrene Wanderer in den abgelegenen Wäldern Tasmaniens leicht die Orientierung verlieren könnten. Damals hieß es auch, sie sei wahrscheinlich nur mit sehr leichter Ausrüstung unterwegs gewesen.