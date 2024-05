Wie ESC-Hit Baby Lasagna den Tourismus in Kroatien ankurbelt

Die Wettbüros hatten es prophezeit: Baby Lasagna galt von Anfang an als Favorit beim Euro Song Contest.

Doch während er bei den Wettquoten auf Platz eins lag, reichte sein Auftritt beim 68. ESC in Malmö nur für den zweiten Platz. Doch damit brachte Kroatiens "Big Boy" keine Schande über sein Heimatland - im Gegenteil: Als tanzendes Maskottchen in kroatischer Nationaltracht rührte er (ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt) die Werbetrommel für den kroatischen Tourismus.

Vor allem in den skandinavischen Ländern, allen voran Schweden, stieg die Nachfrage rasant an. Aber auch die baltischen Staaten, Deutschland, Frankreich und Tschechien suchen eifrig nach Urlaubszielen in Kroatien, wie die Kroatische Zentrale für Tourismus (HTZ) gegenüber der Nachrichtenagentur HINA bestätigte.