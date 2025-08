In den frühen Morgenstunden des Montag kam es zu einem Unfall in der deutschen Stadt Duisburg. Ein junger Mann war mit seinem Fahrzeug von der Spur abgekommen, durch das Geländer gebrochen und in einen weiter unten liegenden U-Bahn-Schacht gestürzt.

Der 20-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, es bestehe laut Polizei keine Lebensgefahr.