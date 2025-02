© EPA/DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT TASMANIA HANDOUT

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. 157 Kleine Schwertwale strandeten in Tasmanien, 90 überlebende Tiere mussten eingeschläfert werden.

Rettungsversuche scheiterten aufgrund unzugänglicher Lage und fehlender Ausrüstung, Tiere litten unter der Sonne und Eigengewicht.

Ursachen für Strandungen sind unklar, mögliche Faktoren sind Orientierungslosigkeit durch akustische Störungen und Jagd in flachen Gewässern. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Nach der Strandung von 157 Kleinen Schwertwalen im australischen Tasmanien haben die Behörden eine traurige Entscheidung treffen müssen:

Die etwa 90 noch überlebenden Tiere sollten am Abend (Ortszeit) eingeschläfert werden, nachdem alle Rettungsversuche fehlgeschlagen seien, sagte Shelley Graham vom Tasmania Parks and Wildlife Service (PWS). Die zur Familie der Delfine gehörenden Meeressäuger waren Dienstagabend an einem Strand im Nordwesten der Insel entdeckt worden.

"Tötung möglichst schnell und human" Ein anderer Behördensprecher sagte, Meeressäuger dieser Größenordnung würden mit Schusswaffen getötet: "Es ist eine schwierige Situation, aber wenn wir wissen, dass es aus Tierschutzgründen das Beste für das Tier ist, dann machen wir uns an die Arbeit und tun das so schnell und human wie möglich." Graham betonte, die Entscheidung sei auf Anraten von Tierärzten getroffen worden. Helfer hatten zuvor vergeblich versucht, einige der Exemplare am Leben zu erhalten - in der Hoffnung, dass sie zurück in tiefere Gewässer gelangen könnten. Wegen der unzugänglichen Lage des Strandes nahe dem Ort Arthur River war es aber fast unmöglich, die nötige Spezialausrüstung rechtzeitig herbeizuschaffen, wie die Behörden betonten. Meeressäuger können einige Zeit an Land überleben, leiden dabei aber sehr. Wenn sie stranden, droht ihre Haut unter der Sonneneinstrahlung zu verbrennen. Zudem besteht die Gefahr, dass sie ersticken, weil ihr eigenes Gewicht die inneren Organe quetscht. Aus unbekannten Gründen stranden gerettete Tiere nach ihrer Rettung auch häufig erneut.

Über den ganzen Strand verteilt Es handle sich um die erste Strandung dieser Spezies in Tasmanien seit 50 Jahren, hieß es vom Tasmania Parks and Wildlife Service weiter. Auf einem von der Zeitung Guardian Australia verbreiteten Video war zu sehen, wie die leidenden Tiere über den ganzen Strand verteilt lagen. "Es sind auch Babys dabei, es ist absolut entsetzlich", sagte eine Augenzeugin dem australischen Sender ABC. Die Tiere kämpften viele Stunden um ihr Überleben. "Sie sehen mich an, und ich kann ihnen einfach nicht helfen."

© APA/AFP/Department of Natural Resources /HANDOUT 90 noch überlebende Schwertwale sollten eingeschläfert werden.

Warum stranden Wale und Delfine? Kleine Schwertwale, wissenschaftlich "Pseudorca crassidens" genannt, sind auch als Unechte Schwertwale bekannt. Sie erreichen eine Länge von durchschnittlich sechs Metern und sind damit eine der größten Delfinarten der Welt. Sie ähneln den Großen Schwertwalen oder Killerwalen (Orcas), sind aber einfarbig schwarz. Ihr Lebensraum sind größtenteils besonders tiefe Gewässer - und sie stranden eher selten. Warum Meeressäuger an Land gespült werden, ist bis heute rätselhaft. Eine Theorie besagt, dass sich kranke oder verletzte Tiere verirren und die anderen ihnen im Rudel folgen. Wissenschafter halten es auch für möglich, dass Wale durch akustische Umweltverschmutzung, etwa Sonargeräte von Schiffen, die Orientierung verlieren. Auch könnten sie bei der Jagd in flache Küstengewässer geraten, aus denen sie sich nicht mehr befreien können. Gerade in Australien, aber auch in Neuseeland kommt es immer wieder zu Massenstrandungen, oft handelt es sich dabei um Grindwale.