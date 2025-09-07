Australien: 2 Buben (11, 15) von Maskierten erstochen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Australien haben mit Macheten und Messern bewaffnete Angreifer zwei Buben im Alter von zwölf und 15 Jahren erstochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Buben am Samstagabend an zwei unterschiedlichen Orten im Westen der Stadt Melbourne von bis zu acht maskierten Angreifern niedergestochen. Die Polizei geht davon aus, dass die "schreckliche" Tat von einer Jugendbande verübt wurde.

Nach einem Notruf hatten Polizeibeamte zuerst den niedergestochenen Zwölfjährigen auf einer Straße gefunden, wie der Ermittler Graham Banks auf einer Pressekonferenz sagte. "Trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungssanitäter konnte er nicht reanimiert werden", sagte Banks. Kurz darauf habe die Polizei auf einer Straße in der Nähe den 15-jährigen Freund des Kindes gefunden. Auch er hatte den Angaben zufolge "erhebliche" Stichverletzungen und konnte nicht gerettet werden. Achtköpfige Tätergruppe mit Messern und Macheten Zeugenaussagen und Aufnahmen von Überwachungskameras deuteten darauf hin, dass beide Angriffe von einer etwa achtköpfigen Gruppe verübt worden seien, sagte Banks. Die Angreifer seien maskiert und mit Macheten und Messern mit langen Klingen bewaffnet gewesen. Obwohl sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden, geht die Polizei von einem Verbrechen einer Jugendbande aus.