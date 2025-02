Abgeordneter ließ sich in Aussie Trump umtaufen

Ben Dawkins, Abgeordneter im Regionalparlament des australischen Teilstaates Western Australia, hat seinen Namen offiziell in Aussie Trump ändern lassen, um so gegen die in Australien und auch in Western Australia regierende Labor Party zu protestieren, wie er selbst sagt: "Ich habe einen politischen Protest gegen die Tyrannei und systematische Korruption der Labor-Regierung begonnen", schrieb Trump am Mittwoch auf X.

Er sitzt als Unabhängiger in Western Australias Oberhaus.