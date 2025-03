Auch in Deutschland fanden bereits mehrere Demonstrationen statt. Am internationalen Aktionstag gegen Tesla versammelten sich am Samstag zahlreiche Protestierende in Berlin. Am Montag folgte eine weitere Protestaktion: Zwei Aktivistinnen besprühten die Fassade einer Tesla-Filiale in der Roedernallee in Berlin-Reinickendorf mit blauer Farbe – auch ausgestellte Fahrzeuge wurden getroffen.