Fünf Verletzte nach Schüssen in öffentlichen Gebäuden in Athen

In Athen hat ein bewaffneter Mann mit einem Jagdgewehr am Dienstag in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt.

Kurz darauf soll derselbe mutmaßliche Täter im Gebäude eines Gerichts erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben. Die genauen Abläufe der Tat sind derzeit noch unklar, berichtete der griechische Rundfunk ERTNews.