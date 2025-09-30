Mehr als eine Million Mal wurde das Video von @muznah.beauty auf Instagram angesehen. Darin sieht man einen Arzt, der einen medizinischen Eingriff durchführen möchte und plötzlich wütend aus den Räumlichkeiten stürmt. Der Grund dafür lässt viele User und Userinnen auf Social Media aufhorchen.

Mediziner stürmt aus OP-Saal: Das war der Grund In dem Video sieht man, wie der Schönheitschirurg Dr. Maher Alahdab zu seiner Patientin geht und kurz darauf seinen OP-Kittel ablegt, um den Saal zu verlassen. "Ich kann diesen Fall nicht annehmen, das tut mir wirklich leid", sagt der Mediziner, bevor er wutentbrannt aus dem Raum stürmt. Der Grund: Die Patientin hatte künstliche Wimpern an ihren Augen , die ein potenzielles Risiko für Infektionen während des Eingriffs darstellten.

Das Video wurde mehr als 1,4 Millionen Mal angesehen und hat über 18.000 Likes gesammelt.

Video diente zur Aufklärung Unter dem Video wurde klargemacht, dass das Video nur zur "Aufklärung" diene. Die User und Userinnen auf Instagram zeigten sich verständnisvoll. Patienten und Patientinnen, die die Vorkehrungen nicht ernst nehmen oder medizinisches Personal, das die Betroffenen nicht richtig vorbereitet, seien ein Problem. Eine Nutzerin betonte, dass fahrlässiges Handeln dem Chirurgen die Lizenz und seinen Ruf kosten könnte.

Beauty-Doc appelliert an Fans In einem Video meldete sich Dr. Maher Alahdab (42.600 Fans auf Instagram) bei seinen Follower und Followerinnen. Er appellierte an Patienten und Patientinnen, die Vorkehrungen vor medizinischen Eingriffen wirklich ernst zu nehmen. "Natürlich geben wir unseren Patienten und Patientinnen immer schriftliche Anweisungen. Wir senden ihnen diese per WhatsApp-Nachricht zu und der Koordinator überprüft sie vor den Operationen, aber manchmal verstehen sie das Problem nicht richtig oder begreifen den Sinn nicht", erklärt der Mediziner.