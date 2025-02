Italienischer Arzt operierte eigene Katze im öffentlichen Krankenhaus

Der Beschluss, seine vom sechsten Stockwerk gestürzte Katze einer Computertomographie in einem öffentlichen Krankenhaus zu unterziehen, um ihr so das Leben zu retten, droht einem italienischen Arzt zum Verhängnis zu werden. Gegen den Radiologen Gianluca Fanelli wurde in der Stadt Aosta ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem er die Katze in seinem Krankenhaus gescannt und anschließend einer lebensrettenden Operation unterzogen hat.