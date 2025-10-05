Ein Mann hat im deutschen Wiesbaden mit einer Armbrust auf einen 14-Jährigen geschossen. Der Teenager hatte sich mit vier weiteren Jugendlichen in der Nacht Zutritt zu einem Gartengrundstück verschafft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 38 Jahre alte Bewohner sei auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe auf sie mit einer Armbrust geschossen. Ein Pfeil traf den 14-Jährigen demnach am Bein und durchbohrte dessen Oberschenkel.